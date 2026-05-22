売り切れ注意！ FRONTIERの新セールで高性能ゲーミングPCが衝撃価格に

インバースネットは、BTOパソコンブランド「FRONTIER」において、毎月26日の24時間限定セール「ファンタスティックモール26」を新設することを発表した。このセールは5月26日より開始され、人気のゲーミングPCや掘り出しPCを数量限定で特別価格にて提供するという。販売はFRONTIERダイレクトストアにて実施される。
「ファンタスティックモール26」は、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデルから、最新ゲームを快適にプレイできる高性能モデルまで、幅広いラインアップを取り揃える。初回の5月26日には、アウトレットPCを中心に提供され、特別価格ながらも、構成や価格にこだわったモデルが厳選されている。例えば、Ryzen 7 9800X3DやRadeon RX7900XT搭載PCなどが登場予定で、圧倒的なコストパフォーマンスを誇るとされている。
気になる販売開始は、5月26日9時から翌5月27日9時までの24時間限定で行われる。数量限定となるため、関心のある人は早めのチェックが必要だろう。詳細やその他商品については特設ページにて確認が可能だ。
インバースネットは、FRONTIERの新しい取り組みを通じて、日頃の感謝の気持ちを形にすることを狙っている。毎月26日、FRONTIERの“フロ”にちなんだ特別なこのセールは、ゲーム愛好者には見逃せない企画となるだろう。
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