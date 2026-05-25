札幌を拠点とするアイドルグループ「Teamくれれっ娘！」でリーダーを務めている信野樹奈（しんの・じゅな）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年6月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを5月17日、神保町の書泉グランデで開催した。

3月26日に開催されたグループの定期公演でデビュー10周年を迎えた信野さん。Creamは2021年12月号で取り上げられたのが初めてだが、翌年の4月号と12月号で表紙に抜擢。「Cream随一のクールビューティー」としてファンを魅了してきたが、3年半ぶりに3度目の表紙に起用されることになった。

――現在の気持ちから聞かせてください。

【信野樹奈】 デビュー10周年という記念のタイミングで、表紙になれたことが本当にうれしいです。3月に都内で撮影が行われたのですが、制服や競泳水着、清楚な白のランジェリーなど、Creamさんらしい仕上がりになっています。

――お気に入りは？

【信野樹奈】 やっぱり制服ショットです。グループの公演でたまに着るくらいで、頻度が高いほうではないし、久しぶりに着たという意味でもオススメ。ファンの方々から「似合っているよ」という声をいただけたし、まだ大丈夫だと思いたいです（笑）。

――イベント参加特典もすごいですね。

【信野樹奈】 特製チェキホルダー（5冊購入）や表紙ポスター（10冊購入）もありますが、特製キャンバス（7冊購入）がすごく素敵だなと。部屋に飾ってもらえたらいいなと思います。

――Teamくれれっ娘！についても紹介を。

【信野樹奈】 （4月18日で29歳になった）私が最年長なのですが、15歳のメンバーもいて年齢の幅が広いグループです。札幌市西区の琴似（ことに）にある常設劇場「Sapporo-Link'sHALL」が拠点で、地元のお祭りに出たりしながら愛されるアイドルを目指してがんばっています。元気な楽曲をいっぱい歌っています。

信野さんはソロでも活動していて、4月から「信野樹奈 Birthday Live Tour 2026 じゅなフェス」で全国を巡っている最中。残すところあと2公演で、5月31日が福岡のライブハウス「graf」、6月20日が横浜の「横浜YTJホール」にて開催。6月27日の「第9回 クリームセッション撮影会 in Gスタ」にも参加予定だ。