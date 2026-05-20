長すぎぃ…「ロールケーキ」も超ロングに！ ローソン100「デカ盛り」第2弾がスタート

ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催中です。
弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供します。
商品は1週間ごとに切り替え。この記事は、第2週目である5月20日から登場する商品を紹介します。
【第2弾】5月20日～26日
▲ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚 162円
直火で炙った焼豚おにぎりを、価格据え置きのままサイズアップした商品です。食べ応えを重視した構成です。
▲トリプルメンチカツサンド 298円
メンチカツサンドを1組増量し、トリプル仕様にした商品です。満腹感を意識したボリューム設計となっています。
▲ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード 171円
長さのあるロールケーキをカット済みで9枚入りにした商品です。量を活かしてシェアにも対応した仕様です。
そのほかにも「珈琲ゼリー」（214円）、「ハムマヨ＆たまごパン」（138円）も増量商品として登場します。
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※価格は税込み表記です。
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