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長すぎぃ…「ロールケーキ」も超ロングに！ ローソン100「デカ盛り」第2弾がスタート

2026年05月20日 10時30分更新

文● ASCII

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　ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催中です。

　弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供します。

　商品は1週間ごとに切り替え。この記事は、第2週目である5月20日から登場する商品を紹介します。

【第2弾】5月20日～26日

▲ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚　162円

　直火で炙った焼豚おにぎりを、価格据え置きのままサイズアップした商品です。食べ応えを重視した構成です。

▲トリプルメンチカツサンド　298円

　メンチカツサンドを1組増量し、トリプル仕様にした商品です。満腹感を意識したボリューム設計となっています。

▲ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード　171円

　長さのあるロールケーキをカット済みで9枚入りにした商品です。量を活かしてシェアにも対応した仕様です。

　そのほかにも「珈琲ゼリー」（214円）、「ハムマヨ＆たまごパン」（138円）も増量商品として登場します。

・関連記事：でかすぎ！ ローソン100「デカ盛りチャレンジ」おにぎりもカレーも増量、5月13日から


 

※価格は税込み表記です。

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