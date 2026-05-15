RTX 5060搭載、GIGABYTE「GAMING A16」発売　165Hz液晶採用

GIGABYTEは、5月15日より新型の16.0型AIゲーミングノートPC「GAMING A16 CVHH3JP894SH」を発売する。家電量販店専売モデルとなり、ソフマップ、ビックカメラ、ヨドバシカメラを通じて購入可能で、価格は295,000円前後の見込み。

GAMING A16は、第13世代Intel Core i5プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、高度なAI性能と3Dグラフィックス処理を可能にしている。最新Blackwellアーキテクチャの恩恵を受け、3328基のCUDAコアと8GBのGDDR7メモリにより、最大572 AI TOPSの卓越したAI性能を実現する。また、これをサポートするMUXスイッチテクノロジーにより、高い応答性でのゲームプレイが可能となる。

ディスプレイは、165Hzのリフレッシュレートと3msの応答速度を兼ね備えたWUXGA液晶パネルを採用し、画面対ボディ比が90％を誇る。さらに、GIGABYTE独自の冷却技術であるWINDFORCEを活用し、静音性と冷却効率を高めるAIクーリング機能も兼備する。

ネットワーク性能も充実しており、1Gbpsの有線LANとWi-Fi 6E無線接続をサポート。キーボードにはRGBバックライトを採用し、トータルで快適な使用感を追求している。さらに、AIを活用したエネルギー効率や音響調整、プライバシー機能が強化された。「GiMATE」アプリを利用した音声操作やオーバークロック性能の最適化、USB PD 3.0による迅速な充電機能も注目の一つだ。