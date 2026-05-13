Androidスマホが“おせっかいな相棒”に　グーグル「Gemini Intelligence」発表

スマホが、先回りして動く道具になる。
グーグルは5月12日、Android向けの新機能群「Gemini Intelligence」を発表した。最新のSamsung GalaxyとGoogle Pixelスマートフォンで2026年夏から順次展開し、2026年後半にはスマートウォッチ、ノートPCなどのAndroidデバイスにも提供を拡大する。
Gemini Intelligenceは、Androidを“知能システム”へ変えるためのアップデート。ユーザーがアプリをまたいでこなしていた細かな作業を、Geminiが文脈（コンテキスト）を読んで代わりに進めるのが狙いだ。
たとえば、Gmailにある授業のシラバスを探し、必要な本をショッピングカートに入れる。メモアプリにある買い物リストを見て、食材の宅配カートを作る。ホテルのロビーで見かけた旅行パンフレットを撮影し、「6人向けに似たツアーをExpediaで探して」と頼むといった複数ステップの作業を、Geminiがバックグラウンドで進められるようになる。
ただし、完全に勝手に動くわけではない。Googleは、Geminiはユーザーの指示で動き、作業が終われば停止し、最後の確認はユーザーがするとしている。
ChromeにもGeminiが入る。Android版Chromeでは2026年6月下旬から、調査、要約、比較を助ける「Gemini in Chrome」が使えるようになる。さらに「Chrome auto browse」により、予約や駐車場の確保のような面倒な作業も代行できるようになる。
あわせてフォーム入力も自動化される。Autofill with Googleは、GeminiのPersonal Intelligenceと連携し、Chromeやアプリ内の細かい入力欄をよりスマートに埋められるようになるという。接続はオプトインで、設定からいつでもオン・オフできる。
音声入力では「Rambler（雑談）」という新機能が加わる。言い直しや繰り返し、「えー」「あの」といった余分な部分を整理して、自然に話した内容を短く整った文章に変換するというもの。複数言語が混ざる話し方にも対応し、音声はリアルタイムの文字起こしに使われ、保存されないとしている。
ホーム画面の新機能では「Create My Widget」が発表された。自然言語で欲しい内容を説明すると、Geminiがカスタムウィジェットを作ってくれるというもの。高たんぱくな作り置きレシピを毎週出すウィジェットや、風速と雨だけを表示する天気ウィジェットのように、必要な情報だけを置いておける。
Gemini Intelligenceは、これまでのようにアプリの横にAIを表示するのではなく、OSの動きそのものにAIを“混ぜ込んでいく”仕組みだ。スマホは、ユーザーが命令を1つずつ入力する端末から、文脈を読んで勝手に作業をつなぐAIアシスタントに近づこうとしている。
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