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三菱UFJ、Googleと組んで“銀行っぽくない銀行”を作る

2026年05月08日 11時10分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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"MUFG" by Yuya Tamai is licensed under CC BY 2.0.

　銀行のサービスが、アプリを開く前から動き出すかもしれない。

　三菱UFJフィナンシャル・グループは5月7日、Googleとのリテール領域における戦略的提携に合意したと発表した。第一弾として、Google CloudとのAI領域での協業を中心に進める。MUFGのリテール戦略と、GoogleのAI、クラウド、各種サービスを組み合わせ、新しい顧客体験と金融体験をつくる狙いだ。

　AIエージェントが買い物や決済を支える世界を構想に掲げる。MUFGは、商品選択から購買、決済の実行までをAIが自律的に支援する「Agentic Commerce（エージェンティック・コマース）」と「Agentic Payments（エージェンティック・ペイメント）」の国内での早期実現を見据える。Google CloudはクラウドとAI技術の提供に加え、技術的な助言や開発支援をする予定だ。

　買い物、支払い、各種手続き、ライフイベントの相談まで、ユーザーの行動の流れに沿ってAIが支えるというビジョンだ。MUFGはこれを「自律型金融」と位置づけ、利用者の意思を尊重しながら、負担をかけずに先回りする金融のあり方を目指すとしている。

　合わせて、決済インフラも変えてくる。MUFGは、Agentic CommerceとAgentic Paymentsを実現するための次世代決済インフラをGoogle Cloud上に構築する方針だ。AIエージェント時代の購買と決済に向け、日本で新しい標準をつくることが狙いになる。

　MUFGでは、デジタルチャネルだけでなく、リアルな接点も含めてAIエージェントが状況を理解し、支援する体験を構想している。銀行の窓口、スマホ、オンライン相談がそれぞれ横断的につながっていくイメージだ。

　利用者に身近なところでは、キャンペーン的な連携もある。たとえば、MUFGのサービスを申し込んだ利用者にはYouTube Premiumの3ヵ月無料プランを提供する。また、同日新発表のGoogle FitbitをMUFGの特定サービス加入者に提供し、Moneytreeアプリにヘルスケア機能を実装する予定だ。家計管理と健康管理を結びつけ、日々の生活の中で金融サービスとの接点を増やす狙いだ。

　重要なのは“AIエージェントを入れる”というところではなく、Googleが提供するサービスの裏側に銀行が入り込もうとしているという点だ。検索、動画、地図、ヘルスケア、クラウド、AIといったGoogleの接点に、MUFGの金融機能を重ねる。うまくいけば、金融は「必要なときに呼び出すもの」から、「日常の流れの中で自然に使われるもの」へ近づいていくだろう。

　一方で、AIが購買や決済に関わるほど、プライバシーや誤判断時の責任は重くなる。便利さの次に問われるのは、どこまでAIに任せ、どこで人が止めるかだ。今回の発表はAI時代の銀行サービスを前進させると同時に、金融の安心感をどう保つかを試す取り組みでもある。

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