バケツから吸ってブシャーッ！　水道なしで使えるパワフルな高圧洗浄機が話題

ベランダ掃除の面倒さ、コードレス高圧洗浄でぶっとばーす！
合同会社聖は5月7日、Regalia Majestyブランドのコードレス高圧洗浄機「POWER WASHER」が、Makuakeでの応援購入総額500万円を突破したと発表した。Makuakeでは定価2万4800円のところ、早割リターンとして1万8600円などが用意されている。
POWER WASHERは、水道と電源から離れられることが特徴。バケツなどにためた水を吸い上げて使う仕組みで、コンセントや水道の位置に縛られにくい。マンションのベランダ、玄関まわり、駐車場、庭先のように、普通の高圧洗浄機だと準備が面倒な場所でも使いやすい。
コードレスでありながら、しっかり“高圧”なのも特徴だ。最大水圧は5.0MPaで、吐水量は252L/h。車のボディやホイール、玄関タイル、ベランダ床、窓サッシなど、日常の外まわりの汚れを落とす用途を想定している。水圧は3段階で切り替えられ、弱めの洗浄から泥汚れ向けの強めの噴射まで使い分けられる。
連続使用時間は約40分で、バッテリー残量を確認できるデジタルディスプレイも備えている。さらに、洗車向けとしては泡洗浄にも対応している。約400mlのフォームボトルをノズル先端に取り付けて使う設計で、カーシャンプーなど用途に応じた洗剤が使用可能だ。
プロジェクトはオールイン型で、Makuake上では2026年5月30日までに支払いを完了した時点で購入が成立する。リターン価格とは別に、決済時にはシステム利用料として税抜き2.2％がかかる。製品の製造者は中国のShenzhen Repower Fengtai Technology Co., Ltd.で、プロジェクト実行者は日本のRegalia Majestyだ。
なお、本製品はクラウドファンディング／応援購入サービス上のプロジェクトだ。一般販売品と異なり、仕様変更や配送遅延などのリスクがある。支援や出資は、プロジェクトページの条件、保証、キャンセル可否、リスク表記を確認したうえで自己責任で判断したい。
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