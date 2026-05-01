SteelSeriesセール開催中｜キーボード・マウス・ヘッドセットが特価【5月3日まで】
ソフマップでは、4月30日から5月3日まで、SteelSeriesの人気ゲーミングデバイスが特価で手に入るセールを開催している。この特別なセールでは、指定された対象製品が特価で提供され、ゲーマーに嬉しい期間限定のチャンスとなっている。
特に注目すべきは、IP32防水対応でコンパクトなテンキーレス・ゲーミングキーボードである「Apex 3 TKL ホワイト 64909」だ。セール価格は9,430円となっている。また、ライトゲーマーにも最適な性能を提供するエントリーモデルのゲーミングマウス「Rival 3 Wireless Gen 2 アクア 62526」は8,860円。さらに、200種類以上のオーディオEQプリセットを備えた専用モバイルアプリを使用できる「Arctis Nova 3P Wireless(PlayStation対応) ブラック」も14,970円で提供する。
これらの製品は、ゲーミングデバイスのパフォーマンスを引き上げ、ゲーム体験の質を向上させる。特にゲーミングヘッドセットは、敵の動きや銃撃の音をクリアに聞き取ることができ、ゲームプレイの臨場感を一層高めることだろう。
さらに、今回のセールでは他にもお得な製品が揃っているという。この機会に新しいゲーミングデバイスを手に入れたい人は、ぜひソフマップをチェックして欲しい。
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