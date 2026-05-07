Razer、超薄型1.9mmのガラス製マウスパッド「Atlas Pro」予約開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ソフマップは、Razerの最新作であるガラス製のゲーミングマウスパッド『Razer Atlas Pro』の予約受付を開始した。この新製品は、ゲーマーにとって自然な操作感と機能性を提供する最先端のガラス製マウスパッドだ。

　『Razer Atlas Pro』は、その1.9mmという超薄型設計が特徴で、プレイヤーのデスクにしっかりと密着し、自然な操作感と高い安定性を実現している。また、マイクロエッチング加工された表面により、高精度なトラッキングと軽やかな滑走を両立。光学センサーに最適化され、あらゆる操作を迅速かつ正確に反映するという。

　新しいマウスパッドはプレミアムな強化ガラスを使用し、CNCフライス加工により高い耐久性を確保。滑らかな表面は摩擦が低く、特にスピードが重視される対戦ゲームにおいても快適な操作を可能にしてくれるだろう。さらに、防汚・耐傷コーティングが施されており、日々のメンテナンスも容易だ。

　そのほか、激しいゲームプレイでもしっかりとデスクに固定される滑り止めラバーベースを備えた『Razer Atlas Pro』は、長時間のゲームプレイでも安定したパフォーマンスをサポートする。Razerの技術力が詰まったこの製品は、ゲーマー必見のマウスパッドと言えるだろう。

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