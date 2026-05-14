IPS BLACK×260Hz搭載で約2.8万円、JAPANNEXTの高性能ゲーミングモニター登場

JAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、27インチのIPS BLACKパネルを搭載し、260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を誇るWQHD解像度のゲーミングモニター「JN-IPSB27G260Q」を5月14日にECサイト限定で28,480円にて発売する。

JN-IPSB27G260Qは、WQHD（2560×1440）の解像度を持ち、高精細な表示を実現するだけでなく、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPS BLACKパネルを採用している。このパネル技術により、上下左右178°の広視野角を実現し、色彩の豊かさと正確性がさらに向上。コントラスト比2000:1を誇るため、プロフェッショナルな映像制作にも適した仕様となっている。

ゲーマーにとっては滑らかな映像表示が魅力のJN-IPSB27G260Qは、260Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。3つのゲームモードを搭載し、FPSゲームに合わせた設定が可能だ。また、HDR400相当の性能を持つ液晶パネルは、明暗差の大きい映像でも色鮮やかに表現し、家庭でも映画やゲームをリアルに楽しむことができるという。

接続端子も充実しており、HDMI 2.0×2（144Hz）とDisplayPort 1.4×2（DSC:260Hz）を搭載し、PS5との接続にも対応。AdaptiveSync（FreeSync）機能により、ティアリングを防ぎながら滑らかな視覚体験を提供する。また、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードなど、眼に優しい設計も見逃せないポイントだ。さらにVESAマウント対応、2W×2の内蔵スピーカー、2年間のメーカー保証も備えており、あらゆるニーズに応えるディスプレイとなっている。