RTX 5060搭載で21万円台！ コスパ最強の新ゲーミングPC「G-Master Velox III」登場

サイコムは、最新のゲーミングPC「G-Master Velox III Intel Edition」を3月27日から販売開始した。「G-Master Velox」シリーズの新しいラインアップとして、Intel Core Ultra プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、212,700円からという優れたコストパフォーマンスを実現している。
「G-Master Velox III Intel Edition」は、複雑なカスタマイズを行わなくても高いパフォーマンスを発揮する設計がされており、最新のゲームを快適に楽しむことができる標準構成PCだ。このモデルでは、CPUにIntel Core Ultra プロセッサー、グラフィックカードにNVIDIA GeForce RTX 5060を標準装備し、画像処理能力を大幅に強化した。また、ASRock製「B860 Rock WiFi 7」マザーボードによる無線LANの標準搭載が実現され、インターネット接続も円滑なものとなっている。
このゲーミングPCは、カスタマイズの幅も広く、空冷・水冷CPUクーラー、64GBまでのDDR5メモリ、PCI-E5.0のM.2 NVMe SSDの選択肢が用意されている。さらに、Intel Core Ultra プロセッサー 200S Plus シリーズを採用しより高性能な環境を求めるユーザーにも対応している。
購入者には、「春の新生活応援キャンペーン 2026」が展開されており、送料無料やゲーミングPC一律20,000円引きの特典が提供中で、4月13日までの期間限定となっている。
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