こんどは“市区町村の財政状況”が丸わかり　デジタル庁「ジャパン・ダッシュボード」に地方財政データ追加

デジタル庁は、政府の公開統計データを可視化する「Japan Dashboard（ジャパン・ダッシュボード）」を公開している。2026年4月24日には、新たに「地方財政（市町村ごと）に関するダッシュボード」が追加された。

本ダッシュボードは、デジタル庁と総務省の連携により実現したもので、総務省による「地方財政状況調査」を基に構築されている。これにより、各市区町村の財政状況のデータについて、視覚的にわかりやすく分析することが可能になった。

今後は都道府県の財政データも追加しつつ、自治体の意見や要望を反映して、機能改善を続けていく予定だ。

市区町村の財政状況を類似団体との比較や地図表示で“多角的”に分析

デジタル庁は、データに基づく政策判断や効果の可視化を推進する役割を担っており、その一環として、政府の統計データを「Japan Dashboard」として公開している。

このダッシュボードではこれまで、内閣府の「経済・財政と暮らしの指標『見える化』データベース」を基に「経済・財政・人口と暮らし」ダッシュボード（2025年7月）を、「国民経済計算」を基に「GDP統計」ダッシュボード（2025年11月）を公開。教育現場や自治体における活用が進んでいるという。

今回の地方財政ダッシュボードは、総務省が毎年、全国の自治体の決算状況を取りまとめる「地方財政状況調査」が基となっている。

これまで、自治体の財政状況の分析には、同調査の関係資料である「財政状況資料集」や「決算カード」などが用いられていたが、特に自治体間の比較や任意の項目での時系列比較に手間を要していた。

そこで、デジタル庁と総務省が連携し、誰もが直感的に操作可能で、全市区町村の財政状況が一目で把握できるツールとして「地方財政ダッシュボード」を整備した。自治体間の比較に加え、時系列比較や地図上での各指標の可視化といった、多角的な分析が可能になるのが特徴だ。

これにより、データに基づく意思決定を促すのに加え、自治体の説明能力を高めて、業務の効率化にも寄与するのが狙いとなっている。

実際に地方財政ダッシュボードを見てみる

ここからは、このダッシュボードで何が可視化されるのかを見ていこう。ダッシュボードは6つのページで構成されている。

まずは「財政状況」だ。フィルターで分析したい自治体を選択すると、歳入歳出総額、標準財政規模に加えて、各種財政指標の年次推移や類似団体比較を見ることができる。各グラフのインフォメーションマークにマウスオーバーすると、自治体担当者による分析コメントも確認可能だ。

「歳入歳出の構成比」では、選択した自治体の歳入と歳出の構成比がグラフ化され、類似団体との差も把握できる。歳出は「目的（総務費や民生費、教育費など）」と「性質別（人件費や扶助費、公債費など）」で切り替えられる。

続いては、「類似団体との比較」と「任意団体との比較」だ。選択した自団体と条件が近い他団体を、歳入、歳出（目的別・性質別）のデータで比較できる。類似団体に加えて、任意団体では近隣や同じ団体区分の他団体などを自由に選択することが可能だ。加えて、高齢化率や財政力指数で近い団体を見つけるためのルーラーも用意されている。

こうしたの他団体との比較では、歳入、歳出（目的別・性質別）のすべての内訳項目で比較することができ、各項目を深掘りすることもできる。さらに、比較する値は、一人あたりの金額、一人あたりの金額の前年比、実額（平均値）、実額（平均値）の前年比、構成比から選択することができ、目的に応じた柔軟な分析が可能だ。

最後は、地図上で各指標を俯瞰できる「歳入歳出」「財政指標」だ。歳入、歳出（目的別・性質別）、そして財政指標の各項目の数値を地図形式（ヒートマップ形式）で把握できる。歳入歳出は一人あたりの金額、構成比、増減率で、財政指標は最新値と増減幅（期間で絞ることも可能）で切り替えて表示することも可能だ。

地方財政ダッシュボードは、デジタル庁のトップページの「Japan Dashboardの一覧」、もしくは、総務省の「政策」内「地方行財政」ページからアクセスできる。