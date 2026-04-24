太平洋海底ケーブルルート増強、NaaS新機能追加、耐量子ネットワークの現状など紹介
大阪～福岡間・600kmのネットワーク延伸も完了 Coltが最新動向を紹介
2026年04月24日 08時00分更新
「この4年間で（法人向けネットワークサービスの）マーケットは大きく二極化した」
法人向けネットワークサービスを提供するColtテクノロジーサービスは、2026年4月22日、メディア向けの技術説明会を開催した。同社 代表取締役の大江克哉氏は上述のようにコメントし、「エンタープライズ」と「ハイパースケーラー」の顧客ニーズ二極化の動きに合わせ、Coltがあらためて“3つの柱”を成長エンジンに据える戦略をとっていることを紹介した。
同説明会では、この3つの柱（インフラ／ネットワーク／サービス）のそれぞれにおける、Coltの最新の取り組みが紹介された。
エンタープライズとハイパースケーラー、顧客ニーズは「大きく二極化」
Coltは現在、グローバル40カ国、230都市に接続拠点と自社光ファイバー網を持つ。そのうち、東京、大阪、ロンドン、パリなど52以上の大都市では、主要な商業ビルやデータセンターまでを自社ファイバーで接続するメトロエリアネットワーク（MAN）を構築している。Coltのネットワークが接続済みのデータセンター数は1100以上、商業ビルは3万2000以上に及ぶ。
このように、大都市を中心として自社ネットワークのカバーエリアを拡大していくというのが、Coltのこれまでの基本戦略だった。しかし、冒頭で触れた2種類の顧客、すなわち「エンタープライズ」と「ハイパースケーラー」のビジネスがそれぞれ成長し、それぞれ異なるニーズを持ち始めたことから、あらためて戦略を構築したと大江氏は説明する。
顧客ニーズにどのような変化が起きているのか。まずエンタープライズ顧客においては、ネットワークサービスとSD-WANやSASEなどのマネージドサービスを統合させ、ワンストップで調達したいというニーズが拡大している。一方で、ハイパースケーラーでは、AI利用の増加を背景として大容量のネットワークインフラ、特に大陸間を結ぶ海底ケーブルに対する需要が急拡大しているという。
このことからColtでは、従来の「ネットワークサービス」を中心に据え、下層の「コアインフラ」、上層の「サービス／ソリューション」と合わせた“3つの柱”を強化することで、成長をさらに加速させる新たな戦略にシフトした。
「グローバルの営業組織も、今年の年始からインフラ専門組織、エンタープライズ専門組織の2系列をCEOの直下に置き、それぞれのターゲット顧客にフォーカスする形をとっている」（大江氏）
ネットワーク：NaaSをさらに進化、海底ケーブルの「経路選択」が可能に
「ネットワークサービス」の領域では、必要な帯域幅や接続を迅速に発注できる「Colt NaaS（Network-as-a-Service） On Demandネットワーク」をさらに進化させている。今回は、新機能「Colt Customer Defined Routing（Coltお客様指定ルーティング）」が紹介された。
Colt NaaS On Demandは、顧客自身が専用ポータルやAPI経由で必要なネットワークの発注を行うと、SDNで自動化されたネットワークが迅速にそのネットワークを構成し、利用可能にするサービスだ。たとえば帯域幅の変更や、主要データセンター／クラウド接続ポイント（POP）への接続を、数分程度で実現する。さらに、企業拠点へのネットワーク敷設も、これまで手作業だった設定部分が自動化されることで「25％の納期短縮」が実現できるという。
今回新たに発表したCustomer Defined Routingは、大陸間海底ケーブル経由の長距離ネットワーク接続において、顧客自身が標準経路以外の経路を指定できるNaaSの機能だ。顧客は、NaaS On Demandの管理画面で利用可能な経路が確認できる。このとき、あらかじめ経路ごとのレイテンシ（遅延時間）やCO2排出量も表示されるので、これを参考に経路を選択すればよい。
この新機能により、たとえば「地政学リスクの高い地域を迂回したい」「データ主権の観点で、トラフィックを特定の国／地域内に制限したい」「環境負荷のより少ない経路を選択したい」といった、特別な顧客ニーズにも対応できる。
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