機能とUIを切り離し、エージェント向けにAPI/MCP/CLIを提供 ― 「TDX 2026」基調講演
人間もAIエージェントも一緒に使うSalesforceへ 新アーキテクチャ「Headless 360」発表
2026年04月22日 07時30分更新
Salesforceは2026年4月15日～16日、米国サンフランシスコで開発者向けカンファレンス「TDX 2026」を開催した。
AIエージェント「Agentforce」を通じて市場でのリードを図る同社にとって、開発者の存在は重要だ。基調講演では、Salesforceを“AIエージェントから直接操作できるインフラ”へと転換する新アーキテクチャ「Salesforce Headless 360」や、エージェントマーケットプレイスの「AgentExchage」などを発表し、今後のエージェント開発の土台を整えたことをアピールした。
「エージェントのためにプラットフォーム全体を再構築する」決断
Salesforceは、2024年秋の「Agentforce」発表以降、AIエージェントを軸に据えて大胆な戦略変更とメッセージの刷新を進めている。
2025年のDreamforceでは、Agentforceを活用する企業を「エージェンティック・エンタープライズ」と位置づけ、「人間とエージェントが協業する組織」への転身を呼びかけた。さらに、Salesforceプラットフォームを利用する開発者の呼称も、従来の「Trailblazer」から現在は「Agentblazer」に改めている（今回のイベント名も「TrailblazerDX」から「TDX」に変わった）。
Salesforceの開発部門でも、Agentforceを発表した2024年秋のタイミングで、「エージェントのためにプラットフォーム全体を再構築する」決断を行ったという。今年のTDXではその成果が明かされた。
基調講演の中で、同社 CMOのパトリック・ストーク氏は「ソフトウェアの作り方は、この1～2年で大きく変わった。1日前とすら違う」と述べる。さらに、同社 エンタープライズ＆AIテクノロジー担当プレジデントのジョー・インゼリロ氏は「ウォーターフォールからアジャイルへ、そして現在は“エージェンティック”へ」と、ソフトウェア開発手法が変化していると話す。変化が必要な理由はこうだ。
「従来のソフトウェアは、同じインプットに対して毎回同じアウトプットを返す、決定論的なシステムだった。つまり“1＋1の答えは常に2”だ。一方で、エージェントは確率的なシステムであり、同じインプットに対して毎回同じ結果を返すとは限らない。こうした特徴をふまえると、まったく新しい開発サイクルとツールが必要になる」（インゼリロ氏）
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