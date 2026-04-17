ASUS「Falchion Ace 75 HE」発表　磁気スイッチ＆Xスタビライザーで均一入力を実現

ASUS JAPANは4月17日、同社のゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」のキースイッチ別バージョンとしての新モデルを発表した。価格は35,180円で、販売開始は4月24日から行われる予定だ。

ROG Falchion Ace 75 HEには、ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザーを採用したROG HFX V2X磁気スイッチが搭載されている。この技術によりキー入力の際、キーキャップの端でも中央と同じように均一な入力が可能になるという。また、細かい揺れを防ぎ、安定した操作感を提供する点もこの製品の魅力だ。

また、このキーボードは最大8000Hzのポーリングレートに対応しており、高速USBマイクロコントローラーの搭載により、従来のゲーミングキーボードに比べ8倍速く、入力が更新される。その結果、遅延は1ミリ秒から0.125ミリ秒へ大幅に短縮され、ゲーマーにとってストレスの少ないプレイ環境を提供するとしている。

さらに、ラピッドトリガー機能の有効・無効の切り替えや感度調整を可能にするホイール、マルチファンクションボタンとタッチパネルも装備。直感的な操作で音量、メディア再生、ライティング調整が可能になる。キーボードの振動や打鍵音を吸収するために、合計6層のPORONとシリコン層が設けられ、クッション性の高いタイピング体験を実現する。

専用の保護キャリーケースも付属し、キーボードやUSBケーブルなどのアクセサリーをしっかりと保護。これにより、LANパーティーなどの移動の際にも安心して持ち運びができるという。詳細な製品情報は公式サイトで確認可能だ。