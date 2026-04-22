ASUS ROG、4K OLEDゲーミングモニター新作発表｜280Hz対応モデルも登場

ASUS JAPANは4月22日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、新たなゲーミングモニター2機種とモニターアーム1製品を発表した。4月24日から全国の家電量販店およびECサイトで順次発売される。

最新技術を詰め込んだ31.5インチ4Kゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG32UCDM3」は、QD-OLEDパネルとDisplayPort 2.1aを採用し、クラスを超える映像体験を実現するという。特にBlackShieldフィルムは従来の2.5倍の耐傷性を提供し、明るい環境でも高い視覚コントラストを実現する。価格は214,920円。

一方、26.5インチのQHDモニター「ROG Strix OLED XG27AQWMG」はタンデムWOLED技術でスピードと輝度を最大限引き出す。280Hzのリフレッシュレートと独自のNeo近接センサーで、ゲーマーにとって最適なデバイスを提供する。価格は116,820円。

さらに、39インチまで対応する「ROG Ergo Monitor Arm AAS01R」は、サイバーパンクデザインと洗練されたケーブル管理機能で、ゲーミング環境をスマートにアップグレードする。指先一つで微調整できるメカニカルスプリング機構も特長だ。価格は24,120円。