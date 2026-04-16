消費電力を最大10分の1に？ ASUSの液冷AIインフラが示す次世代データセンター

ASUSは、NVIDIA GTC 2026でNVIDIA Vera Rubinプラットフォームを採用した完全液冷AIインフラを発表した。今回の発表により、ASUSはラックスケールAIファクトリーからデスクトップAIスーパーコンピューティング、エッジAI、エンタープライズAIソリューションまで多岐にわたる柔軟なAI環境を提供する。
新たに発表されたNVIDIA Vera Rubinプラットフォームベースの「ASUS AI POD」は、AIワークロード向けに超高密度のパフォーマンスを可能にする。さらに完全液冷システム「XA VR721-E3」は、最大227kWの熱設計電力に対応し、ワット当たりのパフォーマンスを最大10倍向上させる設計となっている。高性能を求める企業やクラウドプロバイダーにとって、電力使用効率（PUE）と総所有コスト（TCO）の大幅な削減が期待できるという。
データセンターの厳しい要求に応えるために、NVIDIA HGX Rubin NVL8システムをベースにした最新サーバーシリーズも導入される。特に注目の「XA NR1I-E12L」は、ダイレクト・トゥ・チップ（D2C）液冷を採用する一方、「XA NR1I-E12LR」はシステム全体を100%液冷化した高効率モデルだ。これにより、大規模AIモデルに対して圧倒的な性能を実現するだけでなく、液冷への低コストかつシームレスな移行をサポートする。
ASUSのAIインフラソリューション群は、開発から導入までに必要なエコシステム「フィジカルAI」を確立している。デスクサイドの「ExpertCenter Pro ET900N G3」や、性能機動的な「Ascent GX10」によって、開発者は大規模モデルの学習と導入をシームレスに進めることができる。そして、これらで開発されたAIモデルは、推論エンジン「PE3000N」で自律走行やセンサー統合を支援する。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります