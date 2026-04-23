ASUS、USB-Cドッキング対応34型ウルトラワイドなど新モニター2機種発売

ASUS JAPANは4月24日より、新しいビジネスモニター「VA34VCPSR」と「VA249QGSE」の2機種を全国の家電量販店およびECサイトで発売開始する。それぞれのモニターは、ビジネスおよびデイリーワークに最適化されており、最新技術を実装している。価格は、VA34VCPSRが62,820円、VA249QGSEが20,520円。

「VA34VCPSR」は34型の曲面ウルトラワイドモニターで、USB-C 1本でノートPCの96W給電と有線LAN接続が可能なドッキングステーション機能を備えている。1500Rの曲率と21:9のアスペクト比により、広い作業領域と優れた没入感を提供する。HDR10対応でUWQHD（3440×1440）解像度の鮮明な映像を楽しむことができ、エルゴノミクスデザインにより、視聴位置を容易に調整できるという。

一方、「VA249QGSE」は23.8型のフルHD IPSパネルを採用し、高リフレッシュレートの120Hzで滑らかな表示を実現する。ピボット機能を含む自在なスタンド調整が可能で、プログラミングや文書作成での快適な操作を支援する。HDMI、DisplayPort、VGA（D-Sub）ポートなど豊富なインターフェースも備えており、多様なデバイスとの接続に柔軟に対応する。

両モデルに共通して搭載されたASUS Eye Careテクノロジーにより、長時間の作業でも疲れにくい視覚環境を提供する。これにより、ユーザーは効率的に作業を行うことができるだろう。