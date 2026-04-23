ASUS、ミリタリーグレード電源「TUF Gaming Bronze EVO」発表　750W/650Wで高耐久モデル

ASUS JAPANは4月23日、ミリタリーグレードの耐久性を持つ電源ユニット「TUF Gaming Bronze EVO」シリーズを発表した。この新シリーズには「TUF-GAMING-750B-EVO」と「TUF-GAMING-650B-EVO」という2つのモデルがあり、それぞれ750Wと650Wの出力を誇る。販売開始は4月24日だ。
「TUF Gaming Bronze EVO」シリーズの特長は、ミリタリーグレードのコンデンサおよびデュアルボールベアリングファンの採用で、最大で2倍の耐久性を実現している点だ。さらに、湿気や埃から基盤を保護するコーティングを施し、取り回しに優れたエッチングケーブルを使用している。また、80 PLUS BronzeおよびCybenetics Silverの認証を受けており、その効率と信頼性が証明されている。
エッチングケーブルはUL1581難燃試験およびUL758認証の厳しい基準を満たしており、高品質かつしなやかな素材で作られている。これにより、電源ユニットの取り付けがより簡単になり、システム全体の美観も向上するという。この製品には6年間の長期間保証もついている。
価格は、TUF-GAMING-750B-EVOが11,480円、TUF-GAMING-650B-EVOが9,980円。
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