撃ち負けない表示速度へ——240Hz/0.3msのASUS新モニター発売

ASUS JAPANは4月10日、全国の家電量販店およびオンラインストアでTUF Gamingシリーズの第5世代モニター「TUF Gaming VG279QML5A」を発売開始すると発表した。この新モデルは、240Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を誇り、FPSやeスポーツの高度なプレイヤーを含む、多様なユーザーのニーズを満たす設計だ。

TUF Gaming VG279QML5Aは、27インチのフルHD (1920 x 1080) Fast IPSパネルを持ち、一般的なモニターと比較して非常に高い240Hzのリフレッシュレートを実現。これにより、滑らかで残像感のない映像を提供する。また、最小0.3ms (GTG)という応答速度は、激しいアクションや素早い動きの中でもクリアなビジュアルを保つ。さらに、このモニターは、NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumテクノロジーに対応し、画面ティアリングを防ぎ、より一貫した映像体験を提供するという。

製品には、ASUS独自のGaming AI機能が搭載されている。例えば「Dynamic Crosshair」機能では、背景色に応じて照準の色を自動調整し、視認性を向上させる。また「AI Visual」は、シーンを自動認識しそれに応じた画質を調整、ユーザーがゲームに集中できる環境を提供する。さらに、DisplayWidget Centerを通じて、マウスで直感的にモニターを操作し設定変更が可能となる。