44,000DPI対応の最強ゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 シアン」が登場

4月9日より、ソフマップでlogicoolの新しいゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2 シアン」の予約が開始された。このモデルは、その名の通り人気製品「PRO X SUPERLIGHT 2」にシアンの新色が加わった限定版であり、高性能と個性的なデザインを兼ね備えたアイテムとなる。

「PRO X SUPERLIGHT 2 シアン」は、向上した性能が特徴だ。ゲーミングマウスの心臓部ともいえる「HERO 2」センサーを搭載し、DPIは25,000から44,000までアップデートされ、精密な操作が可能となった。さらに、連続使用可能時間は約95時間、重量は60gまで軽量化されており、長時間のゲーミングセッションでも快適に使用できる。独自技術「LIGHTSPEED」により遅延は体感できず、クリック感をもたらす「LIGHTFORCE」ハイブリッドスイッチも搭載している。

シアンの新色により、プレイヤーの個性を映し出すことが可能になったこの限定版は、卓越した性能を求めるゲーマーにとって、デザインとパフォーマンスの双方を兼ね備えた最適な選択肢といえるだろう。