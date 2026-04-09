Ryzen 7 7800X3D×RTX 5070で約30万円、今狙うべきハイエンドPCが登場

ソフマップは、新たにOZgaming製ゲーミングデスクトップPC「Z1シリーズ」をセールラインナップに加えた。販売開始は即日となり、価格は299,800円だ。ブラックとホワイトの2モデルが用意され、ユーザーのデザインの好みに応じて選べる仕様として提供されている。

本製品「Z1シリーズ」は、ハイパフォーマンスを追求するゲーマーに最適な構成を誇る。CPUにはRyzen 7 7800X3Dを、グラフィックスには12GBのGeForce RTX 5070を搭載し、最新のゲームタイトルだけでなく、高解像度でのゲームプレイや動画編集、配信といった高負荷の用途にも対応可能という。

メモリはDDR5 32GBを備え、ストレージには1TBのM.2 NVMe SSDが標準搭載されている。さらに、マザーボードにはB650チップセットを採用しており、将来的な拡張性も考慮した設計だ。OSにはWindows 11 Homeがインストール済みで、初期設定や各種ドライバー、ベンチマーク負荷テストも完了した状態で出荷されるため、購入後すぐに利用開始できる。

新しいゲーミングPCをお得に手に入れる絶好の機会でありながら、数量限定での販売となるため、早期の購入を検討することを推奨する。本製品はソフマップの公式通販サイトから購入可能だ。