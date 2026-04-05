100円引きはデカい！坂内「あごだし塩ラーメン」7日間限定でお得に

喜多方ラーメン坂内は、4月7日～13日の7日間「あごだし塩ラーメン 100円引きキャンペーン」を開催します。

期間中は100円引き！

喜多方ラーメン坂内では、今年3月から販売開始した季節限定メニュー「あごだし塩ラーメン」が好評とのことです。



これを記念して、7日間限定で「あごだし塩ラーメン」シリーズを100円引きにて提供します。

▲あごだし塩ラーメン 通常1090円 → 990円

今までの坂内になかった新しい味わいのラーメン。坂内の澄んだスープに焼きあごの上品なコクが加わり、さらに焼豚や野菜がたっぷりトッピングされた贅沢な一杯といいます。

「あご」はトビウオの呼称で、あごだしは深いうま味がありながらすっきりとした上品な口当たりが特徴。坂内ではこのあごだしの特徴を活かしながら、坂内オリジナルのスープに仕上げたとしています。

麺はもちもちシコシコの「平打ち熟成多加水麺」の縮れ麺でスープがよく絡み、また具材には坂内自慢の焼豚の他、わかめ、メンマ、水菜、しらがねぎに、アクセントとなるゆず皮をトッピングしています。

▲わんたんあごだし塩ラーメン 通常1290円 → 1190円

▲8枚焼豚あごだし塩ラーメン 通常 1430円 → 1330円

お得な7日間、逃さないで！

最後の一滴まで味わいたくなる「あごだし塩ラーメン」が嬉しい割引です。ちなみにシリーズの発売自体は5月11日まで。せっかくならお得な時に食べたい！

（※文中の価格はすべて税込）