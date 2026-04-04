これはおいしそ！ジムビーム×オレンジスカッシュの新作缶が出る

サントリーは5月26日より、「ジムビーム〈オレンジスカッシュ〉缶」を全国で期間限定発売します。350ml缶で価格は195円。
バーボン由来の香味をベースに、オレンジスカッシュの力強い味わいを際立たせた缶入りリキュールです。アルコール度数は7％。
「ジムビーム」は世界120ヵ国以上で展開されているバーボンウイスキーで、力強くキレのある味わいが特徴とされています。今回、ジムビーム由来の香味をベースに、オレンジスカッシュの力強い味わいを際立たせたとしています。爽快感と飲みごたえが特徴。
パッケージは、「JIM BEAM」のロゴを大きく中央に配するとともに、「限定Withオレンジスカッシュ」という文言で、商品の特長を表現しています。
ジムビーム オレンジスカッシュ缶
定番味から変化球！
缶チューハイの「ジムビーム ソーダ」（ハイボール）は定着した印象がありますが、今回はオレンジスカッシュ風の新フレーバー。
フルーツ系の缶チューハイが好きな人も手をのばしやすいですね。アルコール度数7％なので、しっかりとした飲みごたえも期待できそう。
発売が楽しみですね！
※価格は税込み表記です。
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