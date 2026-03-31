GIGABYTE、新BIOSでRyzen 9 9950X3D2を完全最適化｜AM5 600/800シリーズ対応
マザーボードメーカーのGIGABYTEは3月31日、AMDの最新プロセッサーAMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionに特化した新しいBIOSを発表した。これにより、AM5 800シリーズおよび600シリーズのマザーボードでの完全なサポートとパフォーマンスの最適化が可能になったという。
Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionはプロセッサーコアの下にスタックされたL3キャッシュを2倍にすることで、データ集約型かつレイテンシに敏感なワークロードでのパフォーマンスを飛躍的に向上させる。GIGABYTEの最新BIOSは、この拡張されたキャッシュアーキテクチャを最大限に活用するために特別に調整されたものだ。
GIGABYTEはすでに1月中旬にAGESA 1.2.8.0を導入し、800シリーズと600シリーズのAM5マザーボードの両方で9950X3D2の起動を可能にしていた。これに更なる最適化を加えたAGESA 1.3.0.0aによって、ユーザーは最大限に性能を体験することができるとしている。
また、GIGABYTE独自のX3D Turbo Mode 2も新BIOSでサポートされる。この機能は、内蔵AIモデルに基づきマルチタスクやゲームのパフォーマンスをインテリジェントに最適化する。大容量キャッシュを動的に活用することで、使用状況に応じた即座のプラットフォーム最適化を提供する。通じてエンスージアストやプロフェッショナルが、ゲームやコンテンツ制作、計算集約型タスクでの力強いパフォーマンス向上を期待できるという。
新しいBIOSバージョンはGIGABYTE公式サイトから各製品ごとにダウンロード可能。ユーザーはBIOS内のQ-Flash機能により直接アップデートでき、またQ-Flash Plusでの起動前アップデートもサポートされている。
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