フルHD×144Hzで快適プレイ！ GIGABYTE新ゲーミングモニター登場
シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEより、ゲーミングモニター「GIGABYTE GS25F14」が発表された。24.5インチ、フルHD、そして144Hzの高リフレッシュレートを特徴とするこのモニターは、Amazonにて4月10日より発売予定だ。
GIGABYTE GS25F14は、フルHD（1920×1080）の解像度を持つ24.5インチ液晶モニターだ。特筆すべきは、応答速度1msとリフレッシュレート144Hzの組み合わせで、これは滑らかな映像体験を提供する要因となる。また、sRGB 120%の彩度を誇り、色彩豊かな映像を再現する。デザイン面では様々なインテリアに違和感なく調和するシンプル＆スタイリッシュな外観が魅力で、「ブラックイコライザー」や「スマートOD」などのゲーミングアシスト機能も搭載されている。
接続端子にはHDMI 2.0が2つ、DisplayPort 1.2が1つ、そしてイヤホンジャックも備えている。この豊富な接続オプションにより、さまざまなデバイスとシームレスに組み合わせて使用することが可能だ。表面はノングレア仕様で、長時間のプレイでも快適さを維持する。
GIGABYTE GS25F14は、フリッカーフリー技術に対応しているため、目の疲れを軽減する。保障期間は3年間で、想定売価はオープン価格。
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