『紅の砂漠』推奨PC登場、Ryzen 7＋Radeon RX 9070 XT搭載モデルをアークが販売

アークは、パソコンショップアークを通じて『紅の砂漠』の推奨ゲーミングパソコンを3月24日より受注を開始した。
『紅の砂漠』推奨パソコンは、AMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサとRadeon RX 9070 XTグラフィックスカードを搭載したモデルと、AMD Ryzen 5 7500FとRadeon RX 9060を搭載したモデルの2種類がある。これらのモデルは、アークが動作検証を行い、高解像度でのゲーム体験が可能な仕様となっている。
AMD Ryzen 7 9850X3Dモデルは、4.7GHz（Turbo時5.6GHz）のクロック速度を誇り、32GBのメモリを搭載している。価格は479,800円だ。Radeon RX 9070 XTグラフィックスカードは、16GBのGDDR6メモリを備え、高度なグラフィック処理能力を発揮する。このモデルは特に4K解像度でのプレイに適している。
一方、より手頃な189,800円のモデルには、Ryzen 5 7500Fプロセッサ（3.7GHz、Turbo時5.0GHz）と、8GBのGDDR6メモリを搭載したRadeon RX 9060が装備されている。16GBメモリを備え、フルHD解像度でのゲームプレイに最適だ。
どちらのモデルもBTO（Built To Order）カスタマイズが可能で、異なる仕様や用途に合わせた調整ができるという。詳細はアークのカスタマイズページで確認できる。
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