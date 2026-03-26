ぬるぬる200Hz＆1ms応答、IPS搭載29インチゲーミングモニター「JN-IPS29G200WF-HS」

JAPANNEXTは3月26日、29インチの新型ゲーミングモニター「JN-IPS29G200WF-HS」を32,980円（直販価格:税込）で発売すると発表した。製品は、IPSパネルを採用し200Hzのリフレッシュレートを備えている。

「JN-IPS29G200WF-HS」は、29インチのワイドフルHD（2560×1080）解像度を持つIPSパネルを採用し、色鮮やかな映像を再現する。高い色精度を特長とし、sRGB 100%、DCI-P3 93%、Adobe RGB 90%の広色域に対応し、プロフェッショナルな写真や映像編集にも最適だとしている。応答速度は1ms（MPRT）、リフレッシュレートは200Hz以上で、スムーズで滑らかなゲームプレイを提供する。

PS5との接続にも対応したこのモニターは、フルHD解像度で120Hzのリフレッシュレートを実現し、迫力ある映像を楽しめる。ティアリングを軽減するVRR（可変リフレッシュレート）対応で、AdaptiveSync（FreeSync）をサポートし、ストレスの少ない視聴体験を提供する。また、高さ調整が可能なスタンドを搭載し、使用者の好みに合わせて調整可能な点も特徴だ。

多種多様なデバイスとの接続を容易にするため、HDMI 2.1ポート2つとDisplayPort 1.4ポート2つを装備し、複数デバイスの同時表示を可能にするPBP（Picture by Picture）やPIP（Picture in Picture）機能も搭載する。