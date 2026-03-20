篠原修司のアップルうわさ情報局 第2413回
アップルのティム・クックCEO、引退説を否定 「アップルのない人生は想像できない」
2026年03月20日 20時00分更新
アップルのティム・クックCEOが3月17日、自身の引退のうわさについてコメントした。米テレビ番組Good Morning Americaのマイケル・ストラハン氏とのインタビューの中で語った。
クック氏は「同氏が退任を望んでいる」という話は、単なる「うわさ」だと述べている。近いうちにCEOを辞任するかどうかについて明言はしなかったものの、「アップルのない人生は想像できない」と語り、退任が差し迫っていないことを明かした。
さらにクック氏は「28年前にアップルに入社して以来、毎日を楽しんできました」とも述べており、アップルへの深い愛着をのぞかせている。
引退説が浮上したきっかけは、昨年11月に英メディアFinancial Timesが「アップルはクック氏の退任を早ければ2026年初頭にも準備している」と報じたことだった。しかしすでに3月中旬を過ぎており、クック氏が退任する気配はない。
後任として最も有力視されているのは、アップルのハードウェアエンジニアリング担当のジョン・ターナス上級副社長だ。クック氏は昨年末にアップルのデザインチームの監督権をターナス氏に移したと伝えられており、ターナス氏はここ数年、インタビューや新製品紹介動画への出演が増えている。
クック氏は2011年8月からアップルのCEOを務めており、昨年65歳を迎えた。退任するかどうかは分からないが、その後も取締役会の会長として同社に残る可能性が高そうだ。
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