折りたたみiPhone新画像リーク　2眼カメラ搭載か

リーク画像の一部 Xより

アップルが今年発売するとうわさの折りたたみ式iPhone「iPhone Fold」の3D CADデータをレンダリングした画像がリークされた。著名リーカーのSonny Dickson氏がXで3月9日に公開した。

同氏が公開した2枚の画像は、iPhone Foldの背面デザインを示しているとみられる。カメラ部分はiPhone Airによく似たカメラバーを採用しているが、iPhone Airがカメラ1つなのに対してiPhone Foldは2つのカメラを搭載している違いがある。

また、本体の角は開くと外側になる2箇所が丸みを帯びており、ヒンジ部分の2箇所は角張ったデザインとなっている。

さらに2枚目の画像からは、本体を開いた状態で左上にフロントカメラ用とみられるパンチホールがあることも確認できる。一方、閉じた状態では外側のディスプレーが見える仕様になっているようだ。

なお、複数の情報筋によるとiPhone Foldは本のように開く「ブックスタイル」の折りたたみ式で、開くとタブレットのような広いディスプレーとして使える形になるという。外側のディスプレーは約5.5インチになるとのうわさもある。

毎年この時期になるとiPhoneのデザインに関するファイルがオンラインに出回り始める傾向があり、今回のリークもこれまでのうわさと一致しているとのことだ。iPhone Foldは2026年秋にiPhone 18シリーズとともに発表されるとみられている。