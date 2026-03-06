サイコム、Core第14世代CPU搭載のコンパクトPC「Radiant SDM3300B760i」を発売

パソコンメーカーのサイコムは、3月6日より新製品「Radiant SDM3300B760i」を発売開始する。価格はIntel Core i3-14100搭載モデルで162,040円からで、製品は公式サイトで購入可能だ。

Radiant SDM3300B760iは、ASRock社製の「DeskMeet B760」を基盤とするコンパクトデスクトップPCで、幅168×奥行219.3×高さ218.3mmのサイズ、8リットルの容量を誇る。インテル Core 第14世代プロセッサー、16GBメモリ、1TBのPCIe Gen4 NVMe M.2 SSDを搭載し、サイコムオリジナルSSDヒートシンクも標準装備されている。オプションでNoctua製CPUクーラーの装備や、メモリの増設（最大128GB）、ストレージの拡張（M.2 SSD最大8TB、2.5インチSSD増設）が可能だ。

この製品は、標準でWindows 11 Home（64bit）を搭載し、個人からビジネスまで幅広い利用シーンに対応する。発売と同時に「春の新生活応援キャンペーン 2026」が実施され、Intel Core i5-14400搭載モデルが160,590円、Intel Core i7-14700搭載モデルが195,440円で提供される。