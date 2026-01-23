容積1.92LでCore Ultra搭載！ 超小型デスクトップ「Radiant SPX3300B860i」が登場

サイコムは1月23日、スタンダードモデル「Radiant SPX3300B860i」の販売を開始する。これは、Intel Core Ultraプロセッサを標準搭載した省スペース型のデスクトップモデルで、価格は188,930円から。

Radiant SPX3300B860iは、ASRock製ベアボーン「DeskMini B860」を基に作られており、SilverStone製防塵フィルタ「SST-FF141」を備えた小型モデルだ。本体サイズは幅80×奥行155×高さ155mm、容量はわずか1.92Lである。16GBのDDR5メモリや1TBのCrucial製SSDを搭載し、電源には120Wの外付けACアダプターを使用する。また、Thunderbolt 4やHDMIを含む多様な出力ポートを備え、クアッドディスプレイ出力に対応する。

オプションによるカスタマイズも可能で、メモリを64GBまで拡張したり、ストレージを最大4TBまで増やせる。また、高品質なNoctua製「NH-L9I-17XX」CPUクーラーや無線LANカード「ASRock M.2 WiFi 6 Kit」を選択することもできる。

標準構成での基本仕様には、Intel純正のCPUクーラーやIntel B860チップセット搭載のマザーボードが含まれている。OSにはWindows 11 Home（64bit）をプリインストールしており、リアルタイム表示される納期情報での迅速な対応が可能という。