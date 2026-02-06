Zガンダムと百式がキーボードに！ REALFORCE×ガンダム夢のコラボが実現

　ソフマップは、東プレのキーボードブランド「REALFORCE」とガンダムシリーズがコラボした「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の予約受付を開始した。発売日は3月中旬予定。

　本商品は、ガンダムシリーズの世界観を反映した全8種類のラインナップが特徴的だ。『機動戦士Zガンダム』からはZガンダムモデルと百式モデル、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』からはνガンダムモデルとサザビーモデル、それぞれに日本語配列・英語配列が用意されている。ファンにとって懐かしい機体を彷彿させるカラーリングやマーキングが施されたデザインは、作品へのリスペクトを感じさせる。

　キーボードのベースモデルには、東プレの「GX1 Plus」が採用されている。これは、独自の静電容量無接点方式スイッチを搭載しており、優れた耐久性と心地良い打鍵感を提供する。また、ラピッドトリガー機能を備えており、ゲーマーにとっても入力のレスポンスを重視した性能が魅力だ。デザインだけでなく、実用性と競技性の面でも優れた一台といえる。

　「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」は、ソフマップ・ドットコムで予約可能となっている。ファン必見のこの特別なアイテムは、数量限定販売のため、手に入れたい人は早めの予約が賢明だ。

