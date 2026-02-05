RTX 5050搭載で13万円台！ 高コスパなゲーミングPCが数量限定で登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップは、NVIDIAの高性能グラフィックスカード「RTX 5050」を搭載したゲーミングデスクトップパソコンを、特別価格139,800円で数量限定販売している。この価格でRTX 5050を搭載したPCを手に入れられるのはお得だ。

　OZgamingのこのモデルは、CPUにRyzen 5 5500を採用し、FPSやオンラインゲーム、さらにはライトな動画編集にも対応できる。一度ゲーミングPCを購入したことのないユーザーから、コストを重視する買い替え需要のある人まで幅広く支持されるだろう。

　最小構成のモデルは、16GBメモリと500GB SSDを搭載し、日常的なゲームプレイや利用に必要十分なスペックを維持しつつ、コストを抑えた設計となっている。また、ストレージを1TBに増設したモデルは154,800円、さらにメモリを32GBに強化した上位モデルは169,800円で用意されており、用途や予算に応じて選べるのも魅力だ。

　これらのモデルは数量限定で提供されるため、在庫がなくなる前にソフマップの公式通販サイトでのチェックを推奨する。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月