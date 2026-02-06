渚と業が天使と悪魔に！『暗殺教室』Angel and Devil新作グッズ先行販売

ビックカメラグループは、2月6日から2月15日までの期間、全国6店舗およびオンラインショップにて、アニメ『暗殺教室』の先行販売フェアを開催する。このフェアでは、特に注目を集める新規描き下ろしイラスト「Angel and Devil」を使用した商品が多数登場する。

『暗殺教室』の人気キャラクター、潮田 渚と赤羽 業の魅力を引き出した「Angel and Devil」イラストは、ファンにとって必見だ。今回のビジュアルは、天使と悪魔をテーマにした魅惑的な仕上がりとなっている。これを基にしたアクリルスタンドやトレーディング缶バッジ、ダイカットステッカーセット、キャンバスアートなど、多彩な商品がラインナップされている。

オンラインショップ「アキバ☆ソフマップ」では、店頭フェアと同じ期間に全商品の予約受付を実施している。店舗およびオンラインでの商品購入特典として、2,000円（税込）購入ごとにポストカード（全6種）がランダムで1枚プレゼントされる。オンライン予約分の商品は、2026年4月下旬から順次発送されるという。

『暗殺教室』のファンにとっては、新しいグッズを手に入れる絶好の機会であり、販売期間内に足を運ぶ価値があるイベントだ。手に入れたい商品があれば、早めの予約をおすすめする。



©松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025