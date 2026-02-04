最大7万円オフは狙い目！ マウスコンピューター立春感謝セールで買うべきPCはこれ

マウスコンピューターは、2月4日より「立春感謝セール」をスタートした。2月25日10時59分までの期間限定で、公式ECサイトにて最大70,000円（税込）オフの特別セールを実施する。主な対象製品には「mouse」「G TUNE」「DAIV」といったブランドのノートPCとデスクトップPCが含まれている。

セールでは、幅広い用途に応じたスペックと価格帯の製品がラインナップされている。ノートPCの選択肢として、「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」が239,800円、「DAIV Z4-I7I01SR-B」は269,800円で購入可能だ。また、G TUNEシリーズのハイスペックモデル「G TUNE H6-I9G80BK-C」は、70,000円引きの599,700円で提供され、ゲームユーザーにとっては見逃せない一台となる。

デスクトップPCのオプションも豊富で、「mouse SH-I5U01」が149,800円、「DAIV KM-I7G60」は279,800円となる。また、ホワイトの筐体が特徴的な「G TUNE DG-I7G70」は399,800円で提供される。これらの製品はすべて、ユーザーのニーズに合わせて高度なパフォーマンスを発揮できる仕様だ。

このセールはマウスコンピューターの公式オンラインストアにて実施されており、詳細情報や購入方法は公式サイトにて確認することができる。商品ごとの詳細なスペックや購入方法を事前に確認し、お得な機会を最大限に活用することが推奨される。