AMD Ryzen Threadripper 9960X搭載「DAIV FW」登場　生成AI・3DCG向けプロ仕様マシン

マウスコンピューターは、CAD設計や3DCG制作、動画編集用途で定評のあるクリエイター向けブランド「DAIV」の新モデルを2月17日から販売開始する。この新しい「DAIV FWシリーズ」には、標準でAMD Ryzen Threadripper 9960Xが搭載されており、高度な業務を支える強力な機能を提供する。

新モデルは、特にプロフェッショナル用途を考慮した設計となっている。CPUの選択肢は、最高で96コアのRyzen Threadripper PRO 9995WXから、24コアのRyzen Threadripper 9960Xまで幅広い。特にRyzen Threadripper 9960Xは、24コア／48スレッド、最大ブースト約5.4GHzのスペックを持ち、映像制作やCG、エンジニアリング用途に優れたパフォーマンスを発揮するという。

拡張性と高速性も重要な特長だ。TRX50チップセット搭載のマザーボードにより、高速なDDR5メモリとPCI Express 5.0をサポートし、最大限のパフォーマンスを引き出す設計が特徴だ。さらに、NVIDIA RTX PRO、AMD Radeon AI PROなどのワークステーション向けグラフィックスカードに対応しており、大規模データセットの処理や生成AIワークフローを高速化する。

DAIV FWシリーズの価格は、「DAIV FW-P6N20」が1,289,800円、「DAIV FW-P6R70」が1,434,800円となり、クリエイターが必要とする全ての機能をバランスよく備えている。購入はマウスコンピューターの公式オンラインストアから可能だ。