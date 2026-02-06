MouseProが15周年、1.16kgの有機EL搭載「限定ビジネスノート」を発売

マウスコンピューターが展開するビジネスパソコンブランド「MousePro」が、2026年2月に創立15周年を迎える。これを記念して、2月6日に「MousePro 15周年限定モデル」を数量限定で発売する。このモデルは、約1.16kgの軽量ボディーに13.3型有機ELディスプレイを搭載し、堅牢性（MIL-STD-810H）を備えている。限定150台で価格は159,280円だ。

MousePro 15周年限定モデルは、ビジネス業務やクリエイティブ作業に最適化されたスペックを誇る。CPUにはインテル Core i7-13620Hを搭載し、メモリは16GB、ストレージは256GB M.2 SSD（NVMe）となっている。さらに、インテル UHD グラフィックスを採用し、映像処理能力も十分だ。これにより、ビジネス現場で要求されるスムーズなマルチタスク処理を可能にする。

15周年限定モデルにはディスプレイセットモデルも用意されており、iiyama ProLite XUB2492HSU-B6がセットになったこのモデルは203,280円で販売される。ブランドメッセージとして「これでいい」より「これがいい。」を掲げ、より最適な価値を法人向けに提供することを目指している。