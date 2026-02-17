1500R湾曲で没入感アップ！ iiyamaの34型240Hzゲーミングモニター登場

マウスコンピューターは、液晶ディスプレイブランド“iiyama”から、1500Rの湾曲液晶を採用した34型ゲーミングディスプレイ「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」を2月17日よりAmazonで販売開始する。価格はオープン価格となっている。

iiyamaの「G-MASTER GCB3486WQSCP-B1J」は、視界を包み込む1500Rの湾曲液晶を採用し、自然な視線移動で画面全体をカバーすることが可能なため、ゲームの没入感を高める。さらに、240Hzのリフレッシュレートと0.4ms（MPRT）の高速描画性能により、動きの激しい場面でも映像がクリアに表示される。これにより、FPSや格闘ゲームのように瞬時の判断が求められるシーンでも、プレイヤーの操作を忠実に反映し、滑らかな映像体験を提供するとしている。

このディスプレイはまた、USB Type-C入力（PD95W）を装備しており、映像入力と同時にノートPCへの給電が可能だ。ケーブルは1本でワークからゲームまで快適な環境を構築でき、デスク周りの整理が容易になる。さらに、KVMスイッチ機能を搭載しており、複数デバイスを簡単に切り替えて操作することができるため、テレワークやゲーム環境の操作性を向上させる。

また、本製品にはHDMI、DisplayPort、USB Type-A to B、USB Type-C to Cの各ケーブルを標準付属し、購入後すぐに最適な環境が構築可能となる。さらに、24時間365日無償電話サポートと、購入後3年の無償保証（ユーザー登録で最大5年に延長可能）が提供されており、安心して長期間使用できる。