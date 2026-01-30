マウスコンピューター、新世代「G TUNE」3モデル発売　Ryzen 7 9850X3D×RTX 5080対応

マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」より、AMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサを搭載した新しいデスクトップパソコン3モデルを1月30日から販売開始する。これらのモデルは、マウスコンピューターの公式サイトおよび各ダイレクトショップなどで購入可能だ。

今回発表された製品には、最新のZen 5アーキテクチャと第2世代AMD 3D V-Cacheを搭載したAMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサが搭載されている。このプロセッサは、8コア16スレッド構成を持ち、最大5.6GHzにブーストクロックを向上させるなど、ゲーミング性能を向上させるとしている。

「G TUNE FG-A7G80」はNVIDIA RTX 5080を、「G TUNE FG-A7A7X」はAMD Radeon RX 9070 XTを搭載するハイエンドモデルで、4K環境において圧倒的なパフォーマンスを発揮する。また、「G TUNE DG-A7G70」はNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載しており、フルHDからWQHD環境での高いパフォーマンスを提供する。

「G TUNE FG-A7G80」の価格は649,800円から、「G TUNE FG-A7A7X」は499,800円から、「G TUNE DG-A7G70」は464,800円からと、選択肢も豊富だ。購入はマウスコンピューターの公式WEBサイトや各種販売窓口で可能だ。

各モデルは優れた冷却性能を持つケースデザインを採用し、多くのファンや水冷ラジエーターによって長時間のゲームプレイにも安定した性能を提供するよう設計されている。さらに、電源ユニットの配置やサポートバーの設置で、内部パーツが安定した動作をするよう工夫されている。