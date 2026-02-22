大阪が熱い！ 大阪府主催eスポーツイベント「ジェンスク」開催！ マウスコンピューターも出展のイベントをレポート

大阪・梅田でeスポーツの一大イベントを大阪府が開催

行政が取り組む新しい形の祭典

1月30日（金）から2月1日（日）の3日間、大阪府主催の初のeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble」（以下、ジェンスク）が、大阪の梅田で開催されました。

イベントを主催するのは大阪府成長戦略の一環としてeスポーツを推進する「大阪eスポーツラウンドテーブル」（Osaka eSports Growth Guild 以下、OeGG）。2025年は大阪・関西万博で開催されたeスポーツイベントを皮切りに、OeGGメンバーによる多彩なeスポーツイベントが大阪で実施されてきました。

ジェンスクはそれら一連の活動の集大成として開催されたもので、性別や世代を超えた「つながり」と「混ざり合い」をテーマに、誰もが楽しめる新しいeスポーツのお祭りとしています。

会場は梅田・JR大阪駅周辺の「グランフロント 北館 ナレッジプラザ」（メイン会場）、「うめきた広場 メインスペース ポイントスペース」（サブ会場）、「HAL大阪」（サテライト会場）、「グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 3F Blooming Camp」（ビジネスエリア）の4会場に渡ります。1月30日がビジネスデイ、1月31日、2月1日がパブリックデイとして開催されました。

なお、マウスコンピューターは今回開催のジェンスクにブース出展。最新のゲーミングPC「G TUNE」「NEXTGEAR」の試遊体験を提供するとともに、イベント全体で使用されるゲーミングPCの協賛もしているとのこと。加えて、マウスコンピューターブースではプロ選手出演の参加型ゲームイベントもありました。

ここでは、ジェンスク出展のマウスコンピューターブースへの取材を中心に、2月1日パブリックデイのジェンスクメイン会場の模様をお伝えします！

多彩な出展ブースが開設

メインステージイベントには沢山の人が来場し、盛り上がった！

メイン会場の「グランフロント 北館 ナレッジプラザ」は、グランフロント大阪 北館1階にある約1000平方mのダイナミックな吹き抜け空間。そこにメインステージと観覧席を儲け、その周囲をグルっと囲むように各企業・団体の出展ブースが開設されています。

メインステージでは、アンバサダーによるエキシビジョンマッチや選抜チームによるゲーム大会で多数のファンが集まっていました。

メインステージのイベントが始まると、会場内は人だかりができる大盛況となります。日曜日ということもあってか親子連れの姿も目立ち、若い世代からお年寄りまで、幅広い年齢層の方がイベント会場を訪れていました。

最新のゲーミングPCを試遊できるマウスコンピューターブース

続いて、マウスコンピューターブースの模様をお届けします。マウスコンピューターブースでは「G TUNE」および「NEXTGEAR」のゲーミングPCが計6台展示されており、「ストリートファイター6」「オーバーウォッチ2」「ソニックレーシング クロスワールド」といったゲームタイトルを試遊できました。

展示されていた各ゲーミングPCの詳細は次のとおりです。

また、ブースでは、試遊体験や対戦会に参加した人、SNSフォローをした人が参加できる抽選会を実施。ゲーミングPCやゲーミングディスプレー、ゲーミングヘッドセットといった景品が用意されていました。

プロの実力を感じさせられた対戦会はやはり大盛況！

以上のゲーミングPC試遊体験や抽選会に加えて、マウスコンピューターブースでの目玉となるイベントが、プロ選手出演による一般参加者との対戦会です。パブリックデイの1月31日と2月1日の2日間でそれぞれ3回実施されました。

取材で観戦したのは2月1日15時からのステージ。プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」に所属する竹内ジョン氏とナウマン氏出演によるストリートファイター6の対戦会です。

対戦参加者は事前に募集しており、ブース内のG TUNEを用いてプロ選手と参加者が対戦します。竹内ジョン氏とナウマン氏は交互にプレイをし、待っている間はMCを務めるeスポーツキャスターのシンイチロォ氏とともに実況解説にまわるというルーティンで対戦会は進められました。

ルールは「2先」、腕に覚えのある参加者が集まっているので見応えある試合が繰り広げられます。MCシンイチロォ氏の実況もあいまってブース前は大盛り上がりでした。1ラウンドごとに拍手が贈られる和やかな雰囲気で対戦は進みます。

プロ選手を相手にフルラウンドフルセットまで持ち込む参加者もいましたが、さすがはプロ。全参加者に勝利し続け実力を示します。

イベント終盤には事前募集した全参加者の対戦が終了し時間が余ってしまったため、急遽その場で観戦者から挑戦者を募ることに。我こそはと思う数名が参加希望し、その後ジャンケンで3名の参加者が追加決定しました。

ここで手を挙げるほどなので、腕前には自信がある模様。マイコントローラーを持ち込んでいる人もいます。ただそれでもプロ選手の2人が引き続き勝利を積み重ねていきます。

そして本当の最終戦。ナウマン氏のケン vs. 参加者のジュリの対戦が始まります。ここでも白熱した試合に展開し、勝ち星は一進一退。フルラウンドフルセットまで持ち込まれます。最終ラウンドでは参加者ジュリがSA3までのコンボを決め、ナウマン氏ケンのHPは残りわずかの状態に。そこからナウマン氏も粘り、両者の読み合いが続きますが、最終的にジュリの攻撃がヒットして決着！ 最後に参加者側が一矢報いた形で全対戦が終了しました。

対戦会は大盛況のまま進行し終了を迎えることに。白熱した試合に盛り上がる実況、観戦者の皆で「おぉ～」と歓声を上げたり拍手で称賛したりと、小さいスペースながらeスポーツ観戦の醍醐味を味わえたイベントでした！

ジェンスク主催の大阪府に聞く

これまでの、これからの、大阪府とeスポーツ

イベントの合間を縫って、ジェンスクを主催する大阪府の担当者と、マウスコンピューター代表取締役社長の軣 秀樹氏に、eスポーツへの取り組みについてインタビューする機会が得られました。

まずは今回ジェンスクを主催し、「大阪eスポーツラウンドテーブル」（Osaka eSports Growth Guild：OeGG）を取り仕切る大阪府に、これまでとこれからの大阪府とeスポーツの関わりについてうかがいます。お話を聞いたのは大阪府政策企画部成長戦略局 成長戦略推進監の井上慎一氏です。

――「大阪eスポーツラウンドテーブル」（OeGG）とはどういった集まりで、どのような活動を行っているのでしょうか。

井上慎一氏（以下、同） （2025年は）万博イヤーで、国でも大阪・関西万博の中でeスポーツイベントをされるということになり、私たちの方でもちょうどeスポーツをやっていきたいと考えていました。

民間ではeスポーツを推進されているところもありますが、行政でeスポーツとなるとまだこれからというときに、万博というチャンスがあって、我々もぜひやりたいと。

ただ、行政だけでは何もできないので、大阪府の中でeスポーツに力を入れられている民間企業や大学・専門学校と組んで、万博イヤーに何かできることはないかと、OeGGを設立しました。

――大阪・関西万博でeスポーツイベントが行われるということが、最初のきっかけだったのですね。

はい、そうです。

――今回のジェンスクは、万博から続く各地でのeスポーツイベント集中開催の取り組みの集大成と位置づけられ、ビジネスデイを含めて3日間開催という大規模イベントとなりました。ジェンスクにはどれくらいの企業・団体が参加されているのでしょうか。また、手応えはいかがでしたか。

出展ブース数でいうと33ブースで、28の企業・団体が参加されています。初日のビジネスデイではお客さんも集まっていただきまして、最後に行われた名刺交換会でも活発に名刺交換されており、良かったと感じています。昨日と今日のパブリックデイも、ビジネスエリアの講演にはお客さんも結構入っていただけています。

メインステージにもお客さんに大勢集まっていただいて、断続的にステージイベントを開催できました。ニコニコしながら楽しまれている親子連れの方が見られたり、eスポーツ大会に参加する学生の方々なども楽しそうにやられているようでした。我々としても、どういった数字が出てくるかはまだわからないですが、やって良かったなと思っています。

――万博からスタートしたイベント集中開催などの取り組みを、今回のジェンスクに至るまで見てこられたと思います。大阪とeスポーツの関係で何か感じられることはありましたか。

万博では我々もブースを出させていただき、2日間で2000人ほど訪れていただきました。そこでやはり大阪ではeスポーツに随分ご興味ある方が多いというのはすごく感じました。

行政でeスポーツというのはなかなか難しいところがあり、他の自治体の例でもわかるのですが、スポーツを担当している部局がeスポーツも担当していたり、福祉を担当しているところがやっていたりします。我々みたいに経済成長の部門でeスポーツに取り組んでいるところもあるのですが、行政でeスポーツはスタートがなかなか難しい。それを今我々がやりながら、なんとか盛り上げていきたいなと感じています。

――今回のジェンスクは、万博から続く取り組みの集大成と位置付けられていますが、これでいったん一段落となるのでしょうか。

万博からの文脈のなかではいったん一段落となりますが、逆に今後大阪府がeスポーツに取り組んでいくという視点では、まさにスタートとなります。我々は初めてこういうイベントをさせてもらったのですが、今後の来年、再来年に向けて、eスポーツに取り組んでいくスタートの年にしたいと思っています。

――今後のビジョンとしてはいかがですか？ 1回で終わるのではなく、2回、3回と続くことを期待してしまいます。

そうですね。どのような形になるか色々あるかとは思いますが、1回こっきりで終わらせてしまってはもったいないので、今後、大阪でeスポーツ推進を継続できるかたちでやっていきたいと考えています。

――最後になりますが、大阪でゲームを楽しんでいる人やプロゲーマーを目指したい若者達に向けて、メッセージをお願いします。

まず実際にeスポーツに頑張って取り組んでいる子供たちには、ぜひ続けていっていただきたいと。学校によってeスポーツのクラブがあったりなかったりすると思いますが、友達同士でやっている場合もぜひ頑張ってもらいたいです。高校生のeスポーツ大会もありますので、そういうのに参加して頂くのもアリなのかなと。

また逆に、高齢者の方や障碍者の方にも参加いただけるスポーツなので、ぜひeスポーツを通じてコミュニケーションをとっていただければいいなと思います。

――ありがとうございました。

マウスコンピューター 軣社長に聞く、eスポーツへの取り組み

続いて、今回ジェンスクに協賛しブース出展もしているマウスコンピューターの代表取締役社長 軣 秀樹氏に、同社のeスポーツへの取り組みや、大阪のOeGGへ参画した経緯などをうかがいました。

――まず初めに、マウスコンピューターは長らくeスポーツに関わられてきたと思いますが、これまでのeスポーツへの取り組みについてお聞かせください。

軣 秀樹氏（以下、同） eスポーツに関しては、まずはJESU（日本eスポーツ協会）さんのスポンサーとしてご協力させていただいているのがひとつ。もうひとつはいくつかのプロスポーツチームにスポンサーとして、皆さんの活躍を応援するという取り組みを行なっています。

それだけではなく、eスポーツの競技であったり大会といったところにも何か支援できないかと考えていたところ、昨年、JESUさんが企画している万博会場での「JAPAN ESPORTS CONNECT」にもご協力させていただき、その際に大阪府のブースがありまして、そこで初めて大阪府としてもeスポーツに力を入れているというのを知りました。

その翌月（8月）に万博会場で行われる「STAGE:0」（全国高校eスポーツ大会）も大阪府の協力されているのを聞いて、そこにもぜひ機材協力させていただきたいと関わってきました。やっぱり高校生の活躍の場を実際に拝見しますと、あの熱量は凄いなと。そういうところに協力できたことは非常にうれしかったと思います。

若者たちがeスポーツであれだけの熱量を発揮できる。これをもっと広げていく必要があるのではないかと考えて、今回もジェンスクへ参加しています。

ジェンスクはもっとカジュアルな形と聞いたので、お子さまからお爺ちゃんまで、家族で来て楽しんでいただけるイベントにしたく、私どものPCなどを見て触ってほしいという気持ちでブースを出展させていただきました。

自治体さんがこういったイベントをやるのは素晴らしい取り組みだなと思っており、ひとつのモデルケースとして全国各地の自治体に広まっていけば良いなと思っています。

――OeGG参画のきっかけとしては、やはり大阪・関西万博で大阪府がeスポーツに力を入れているぞというのを知ってからとなるのですね。

「eスポーツと言えば大阪」と吉村府知事が語られたことで、これは本気なんだなと。であれば、そこで使われるPCはマウスから。そんなイメージで参画させていただいています。

――今回のジェンスクにおいて、マウスコンピューターからはどのような提供・協力がおこなわれましたか？

今回のイベントでゲームを体験できるところには当社のG TUNEを置かせていただいており、実際に触ってゲームの楽しみを体験していただければと思っています。これからゲームを始める人たちにも「プロってこんなに凄いんだな」というのを見てほしい。そういうプロ選手が若者たちの職業選択肢のひとつになればいいなと思っています。

――万博から続く一連のeスポーツへの取り組みは今回のジェンスクで一段落となりますが、OeGGの活動はこれからも続くと思います。大阪府のeスポーツ推進にマウスコンピューターがどう関わっていくのか、今後のビジョンがあればお聞かせください。

OeGGに参画されている皆さまとの連携の中で大阪府を盛り上げていく必要があるかなと思っております。こういったイベントで私どもができるのはごく限られた協力しかありません。PCを貸出するとか、体験の場を作るとか、そういったことしかできないのですが、大阪府がこういったイベントを開催する場合には積極的に協力させていただければと思っております。まだまだ始まったばかりなので、これからさまざまな企業・団体との連携を築いていけることを期待しています。

――最後になりますが、大阪府ならびに全国のゲーム大好きな人たちへ、メッセージをお願いします。

私どものゲーミングPCブランド「G TUNE」を立ち上げてから今年で22年が経ちます。日本ではかなり早いタイミングで「ゲーミングPC」のブランドを立ち上げ、ゲーミングPCの老舗だという意識もあり、これからのゲーミングPCをリードしていく必要があるというふうに思っております。

まずはライトユーザーの方々に「NEXTGEAR」というブランドを。こちらはこれから始めたいという人たち向けのブランドになります。さらに上を目指したい、または将来eスポーツのプロ選手になりたい、もっとハードなゲームをやりたいといった人たちには「G TUNE」というブランドがあります。こういったイベントでは実際にゲームタイトルで体験することができますので、ぜひ皆さんにはイベントへ参加していただきたいです。

将来の選択肢の中に「ゲーム」の存在があり、若者世代にはそこから繋がるコミュニケーションがどんどん広がっていくものと思っておりますので、ぜひ体験をしていただきたいなと。そしてその体験が素晴らしいものになるようなPCを作っていきたいと考えています。

――ありがとうございました。

イベントは大盛況。でもこれからが勝負！

今回、メイン会場で取材している限り、来場者はとても多く大盛況だと感じました。人通りの多い日曜日のグランフロントということで、イベントを知らなかった人たちの関心にも繋がった印象です。こうしてeスポーツへの関心が高まっていくとうれしいですね。

しかし大事なのは継続だということは、大阪府の井上氏も、マウスコンピューター 軣社長も語っていました。eスポーツを根付かせるには産学官民の幅広い連携が不可欠かと思いますが、着実に歩んでいくことを願っています。

とは言いつつ、今回のジェンスク来場者を見ていると、老若男女幅広い客層がありつつもやはり若者の姿が多く、楽しそうにイベント観覧している姿を見ているとeスポーツの未来は明るそうだなと感じました！