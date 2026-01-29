1kg切りでMIL規格対応、マウスの新型ビジネスノート「MousePro G4」

マウスコンピューターは1月29日、最新のインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを搭載した新型14型ノートパソコン「MousePro G4」を発表した。価格は「MousePro G4-I7U01BK-F」が256,080円から、「MousePro G4-I5U01BK-F」が230,780円からとなっている。この新製品は、マウスコンピューターのウェブサイトや各直営ショップ、電話通販窓口、法人営業窓口で購入可能だ。

「MousePro G4」は最新世代のインテル Core Ultraシリーズ3プロセッサーを採用しており、最大49 TOPSのNPUを利用したローカルAI処理が可能だ。この性能により、クラウドに依存せずAI処理を行い、省電力性能も強化されている。さらに、わずか約933gの軽量設計にもかかわらず、MIL-STD-810H準拠の堅牢性を備えているため、ビジネスユースでの持ち運びにも安心だ。

ディスプレイには14型WUXGA（1,920×1,200）の高解像度液晶を採用しており、sRGB比100%の表示品質で長時間使用時の目の疲れも軽減する。この他、Wi-Fi 7とBluetooth 6による高速で安定した無線通信、LTE通信機能のオプション対応、最大3画面出力可能なインターフェースなど、ビジネス環境に必要な最新機能を揃えている。

MousePro G4シリーズには、標準で3年間の無償センドバック保証が含まれており、必要に応じて保証期間を最長5年まで延長可能だ。さらに「予期せぬ事故による破損」「災害」「盗難」に対しても保証する「破損盗難保証サービス」を提供しており、企業や個人の多様なニーズに対応する安心のサポート体制を整えている。