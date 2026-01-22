31.5インチ4K・USB-C給電65W対応　JAPANNEXTの高生産性モニター「JN-IPS315U-HSPC6」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは1月22日、31.5インチのIPSパネルを採用し、昇降式多機能スタンドやUSB-C給電（最大65W）に対応した4K液晶モニター「JN-IPS315U-HSPC6」を発売すると発表した。このモニターの価格は49,980円（直販価格:税込）で、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのオンラインストアで購入可能だ。

　「JN-IPS315U-HSPC6」は、フルHDの4倍となる4K（3840x2160）の高解像度を持ち、複数ウィンドウの同時表示が可能で圧倒的な高生産性を実現する。IPSパネルの特性により、視野角上下左右178°を実現し、色変化が少なく、リアルで色鮮やかな映像体験が可能だ。HDR400相当の性能により、ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの視聴を現実に近い美しい映像で楽しむことができる。

　高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドとピボット機能、スイーベル機能が搭載されており、ユーザーが最適な姿勢での利用をサポートする。また、USB-Cによる最大65Wの給電に対応しており、PCへの給電と映像出力を同時に一つのケーブルで行うことができるため、職場や家庭での作業環境をシンプルにしてくれる。

　インターフェイスはHDMI 2.0、DisplayPort 1.4、USB-Cと充実しており、KVM機能も備えている。また、2Wx2のスピーカーを内蔵し、75x75mmのVESAマウントにも対応。これにより、ユーザーは多様なデバイスとの接続や設定を柔軟に行える。製品には2年間のメーカー保証が付属している。

