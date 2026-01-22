約2万円で買える13.3インチモバイルモニター、JAPANNEXT「JN-MD-IPS133F」発表

　JAPANNEXTは1月22日、13.3インチのIPSパネル搭載し、重さ約480gという軽量設計のフルHDモバイルモニター「JN-MD-IPS133F」を発売すると発表した。価格は20,480円（直販価格:税込）で、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどで購入が可能だ。

　「JN-MD-IPS133F」は1920x1080のフルHD解像度を誇り、あらゆる角度からの視認性を高めたIPSパネルを採用している。このパネルにより、色やコントラストが変化しにくく、広視野角上下左右178°を実現する。さらに、最大輝度350cd/㎡の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、豊かな色再現を可能としている。

　モバイルモニターとしての携帯性も抜群で、最薄部は13mmと非常に薄く、付属のフェルトケースでホコリや傷から守りつつ持ち運びができる。モニター背面には自立式キックスタンドがあり、外出先でもデュアルディスプレイ環境の構築が可能だ。また、入力端子としてUSB-Cを2つ（うち1つは電源供給専用）、miniHDMIを1つ備えており、さまざまなデバイスとの接続が容易である。

　フリッカー（ちらつき）やブルーライトを軽減する技術を搭載し、目の負担を減らす配慮もなされている。75x75mmのVESAマウント対応で、モニターアームに取り付けての使用や、2Wx2のスピーカー内蔵によって手軽に動画やゲームを楽しむことができる。さらに、2年間のメーカー保証がつき、購入後も安心して使用することが可能だ。

　新しい環境に柔軟に対応できる「JN-MD-IPS133F」は、仕事の効率を高めたいビジネスパーソンや、外出先で気軽にエンターテインメントを楽しみたい方に最適なソリューションと言えるだろう。

