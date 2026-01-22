JAPANNEXTが18.5型フルHDモバイルモニター投入　IPS・HDR対応で2万円台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは1月22日、18.5インチのIPSパネル搭載フルHDモバイルモニター「JN-MD-IPS185F」を発売すると発表した。価格は27,980円（直販価格:税込）だ。

　JN-MD-IPS185Fは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPSパネルを採用し、広視野角の178°を実現する。フルHD(1920x1080)の解像度により、非常に高精細な画面を提供し、写真や動画、プレゼンテーションの素材などを鮮明に表示するのに役立つ。ただサイズ的にはコンパクトでありながら、設置場所を選ばず幅広い用途での使用が可能である。

　このモバイルモニターは、特に持ち運びを考慮した設計が施されている。背面に自立式のキックスタンドを搭載することで、どこでもデュアルディスプレイ環境を構築可能にしているほか、携帯しやすいフェルトケースも同梱されている。インターフェースはminiHDMI 2.0とUSB-Cを搭載しており、様々な機器との接続が可能。特にHDR対応により、映像をよりリアルに表現できるのも特徴である。

　また、JN-MD-IPS185Fは、目に優しい設計も施されている。フリッカー（ちらつき）やブルーライト（青色光）の軽減機能を搭載し、目の負担を低減。さらに、1Wx2のスピーカーを内蔵しているため、動画やゲームの音を楽しむことができる。VESAマウント対応さえもしているので、モニターアームなどを用いて自由な設置方法が可能である。

