JAPANNEXT、200Hz対応ゲーミングモニター2機種を発売　23.8型・27型がゲオ限定で発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは1月15日、ゲオホールディングスのゲオストア協力のもと、ゲオ限定のゲーミングモニター2機種を発売すると発表した。23.8インチモデルと27インチモデルが用意されており、それぞれ18,678円、21,978円で提供される。これらの製品はゲオの全国806店舗およびゲオオンラインストアで購入可能だ。

　23.8インチの「JN-IPS238G200FHD」は、IPSパネルを搭載し、1msの応答速度と200Hzのリフレッシュレートを実現したフルHDモニターだ。特にPlayStation5やPCゲームに最適で、フレームドロップを抑えた滑らかなゲーム体験が楽しめるという。内蔵スピーカーも搭載し、サウンドにも配慮した設計だ。

　27インチの「JN-IPS27G200FHD」も同様に1msの応答速度と200Hzリフレッシュレートを備え、より大きな画面での迫力あるゲーム体験を提供する。このモデルはsRGB 100%とDCI-P3 95%の色域に対応し、HDRによるリアルな映像表現が可能であり、様々なゲーム機やパソコンに接続できるようHDMIとDisplayPortを装備する。

　どちらのモデルもVESAマウントに対応しており、モニターアームなどの取り付けが可能だ。さらに2年間のメーカー保証が付属するため、安心して使用できる製品といえるだろう。

