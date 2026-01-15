31.5インチ・4K・HDR対応で4万円台！ JAPANNEXTの新VAモニター「JN-V315U2-HSP」

　JAPANNEXTは、31.5インチのVAパネルを採用した4K液晶モニター「JN-V315U2-HSP」を42,980円（直販価格:税込）で1月15日に発売すると発表した。

　JN-V315U2-HSPは、3840×2160の4K解像度を誇り、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。高画質なVAパネルは3000:1の高コントラスト比を実現し、色鮮やかで詳細な映像を楽しむことができる。さらに300cd/m2の最大輝度とsRGB:100%の色域対応により、写真や動画の編集作業に最適だとしている。

　モニターはHDR対応で、明るい部分から暗い部分までくっきりと再現し、リアルな映像を提供する。PIPとPBP機能を搭載し、複数の入力映像を同時に表示可能で、生産性を向上させる。また、高さ調整可能な昇降式スタンドは最大130mmの調整ができ、縦画面としての使用も可能なピボット機能も搭載している。

　接続性については、HDMI2.0×2、DisplayPort1.4×1のインターフェイスを備えており、多様な機器との接続が可能だ。さらに、75×75mmのVESAマウントに対応し、別売のモニターアームやスタンドの取り付けができる。内蔵スピーカー（2Wx2）も備え、2年間のメーカー保証が付属している。

