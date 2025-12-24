インバースネットの「福箱2026」が新年元日に登場！ 限定PCや周辺機器が魅力的なラインナップで販売

インバースネットは、新しい年を迎えるにあたり特別企画「福箱2026」を、2026年1月1日から3日の3日間、各日正午より販売する。福箱はFRONTIERダイレクトストアで購入可能。

注目は、人気メーカー製のゲーミングマウスとマウスパッドのセットが「福箱限定価格」4649円で提供されることだ。また、FRONTIERのゲーミングマウス＆キーボードの2点セットは1万円。さらに、MSI・ASUS・ASRockとの各社コラボモデルから最新ゲームを快適に楽しめるゲーミングPC＆周辺機器セットなどもラインナップされ、迎春特価で用意されている。

これらの商品はすべて数量限定で販売されるため、完売の際はご容赦いただきたいとのこと。また、詳細については12月26日からFRONTIERダイレクトストアで先行公開されるため、興味がある方はぜひ特設ページをチェックしてみてほしい。