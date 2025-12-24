選ぶ楽しさと驚きを提供する「福箱2026」のラインナップ

インバースネットの「福箱2026」が新年元日に登場！ 限定PCや周辺機器が魅力的なラインナップで販売

文●モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　インバースネットは、新しい年を迎えるにあたり特別企画「福箱2026」を、2026年1月1日から3日の3日間、各日正午より販売する。福箱はFRONTIERダイレクトストアで購入可能。

　注目は、人気メーカー製のゲーミングマウスとマウスパッドのセットが「福箱限定価格」4649円で提供されることだ。また、FRONTIERのゲーミングマウス＆キーボードの2点セットは1万円。さらに、MSI・ASUS・ASRockとの各社コラボモデルから最新ゲームを快適に楽しめるゲーミングPC＆周辺機器セットなどもラインナップされ、迎春特価で用意されている。

　これらの商品はすべて数量限定で販売されるため、完売の際はご容赦いただきたいとのこと。また、詳細については12月26日からFRONTIERダイレクトストアで先行公開されるため、興味がある方はぜひ特設ページをチェックしてみてほしい。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月