最新Ryzen 7 × RTX 5080搭載PCもセール対象！ FRONTIERの年末大放出が熱い

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　FRONTIERが主催する「限界突破！クリスマスセール」が、12月12日から12月19日15時までの1週間限定でFRONTIERダイレクトストアにて開催される。このセールでは、最新鋭の技術を搭載したハイエンドPCが驚きの価格で提供されるという。

　注目すべきモデルとして、AMDのRyzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080を搭載した「FRGHLMB650/WS1206」がある。この製品は、最新のゲームや4K動画編集、3D制作といった高負荷の作業を快適に行えるよう設計されている。価格は429,800円と、一見高価だが、そのスペックを考慮すると、ゲームエンスージアストやクリエイターには価値ある一台と言えるだろう。

　一方、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載した「FRGHLMB650/WS12100」は、344,800円で提供されており、こちらも高いパフォーマンスを誇る。プロセッサーにはハイエンドのRyzen 7 9800X3Dを採用、32GBメモリと2TB SSDが組み合わさることで、処理速度の向上と大容量データの管理が可能となっている。

　さらに、ゲームや動画編集への入門モデルとしては、AMD Ryzen 7 9700Xプロセッサーを備えた「FRGKA620ASR/WS1210/NTK」があり、価格は279,800円だ。これらの製品は、いずれもWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応しており、現在の通信環境で最適化されたパフォーマンスを引き出すことができる。

　購入希望者は、12月12日から19日までのセール期間中に、FRONTIERダイレクトストアからオンラインで購入可能だ。

