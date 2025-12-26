Surface Laptop Go 3が5万9,800円！ MacBook Pro（M3 Pro）も15万円台、ショップインバース年末年始セール

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　インバースネットが運営するショップインバースが、12月26日18時から1月4日にかけて、「年末年始セール」を開催する。名古屋店を除くすべての店舗は1月1日が休み。セールは秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店などで実施される。

　今回のセールの目玉商品として、「Surface Laptop Go 3」が59,800円、「MacBook Pro」が155,800円で登場する。これらの製品には、MS Office2021 Home＆BusinessやApple M3 Proといった人気の仕様が含まれる。両製品とも、中古品ながら性能と価格のバランスが取れた魅力的な商品だ。

　「Surface Laptop Go 3」は、Windows11とMS Office2021 Home＆Businessが付属した12インチのラップトップで、プロセッサーにはCore i5-1235U、メモリは8GB、ストレージにはSSD256GBを搭載している。また、「MacBook Pro」は2023年モデルで、Apple M3 Proを搭載し、メモリは18GB、SSD512GBが組み込まれている。14インチの高解像度ディスプレイ（3024×1964）は、作業効率を向上させるだろう。

　注意点として、どちらの製品も「お一人様一台」限りであり、バッテリーは保証対象外となっている。この機会に欲しかったパソコンを手に入れるチャンスといえよう。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月