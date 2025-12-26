Surface Laptop Go 3が5万9,800円！ MacBook Pro（M3 Pro）も15万円台、ショップインバース年末年始セール

インバースネットが運営するショップインバースが、12月26日18時から1月4日にかけて、「年末年始セール」を開催する。名古屋店を除くすべての店舗は1月1日が休み。セールは秋葉原2号店、日本橋1号店、名古屋店、札幌店、高田馬場店などで実施される。

今回のセールの目玉商品として、「Surface Laptop Go 3」が59,800円、「MacBook Pro」が155,800円で登場する。これらの製品には、MS Office2021 Home＆BusinessやApple M3 Proといった人気の仕様が含まれる。両製品とも、中古品ながら性能と価格のバランスが取れた魅力的な商品だ。

「Surface Laptop Go 3」は、Windows11とMS Office2021 Home＆Businessが付属した12インチのラップトップで、プロセッサーにはCore i5-1235U、メモリは8GB、ストレージにはSSD256GBを搭載している。また、「MacBook Pro」は2023年モデルで、Apple M3 Proを搭載し、メモリは18GB、SSD512GBが組み込まれている。14インチの高解像度ディスプレイ（3024×1964）は、作業効率を向上させるだろう。

注意点として、どちらの製品も「お一人様一台」限りであり、バッテリーは保証対象外となっている。この機会に欲しかったパソコンを手に入れるチャンスといえよう。